Економіка

06:50 15.10.2022

Чистий продаж НБУ минулого тижня залишився на рівні приблизно $600 млн

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Чистий продаж НБУ минулого тижня залишився на рівні приблизно $600 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України минулого тижня знизився вкрай незначно – до $604,9 млн із $608,5 млн тижнем раніше, тоді як протягом двох попередніх тижнів він становив відповідно $862,0 млн та $737,8 млн.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 10 до 14 жовтня він придбав $8,3 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $613,2 млн порівняно з $615,7 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн – до майже 40,7 грн/$1, попри девальвацію на початку тижня приблизно на 0,45 грн через масований російський обстріл.

Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку становив $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні й $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) і травні ($3 4 млрд).

Загалом із початку року до 14 жовтня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 142,2 млн та EUR111,0 млн, а продав $20 млрд 704,1 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

З початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 485,3 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $17 млрд 933,9 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,93 млрд (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня. Водночас, за словами нового голови НБУ Андрія Пишного, на 7 жовтня вони знову перевищили $24 млрд.

Теги: #валюта #нбу #продаж

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