Кабмін схвалив концепцію "розумних мереж" із суттєвим зниженням втрат е/е та скороченням тривалості її відключень

Кабінет Міністрів схвалив концепцію впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та затвердив план заходів щодо її реалізації, виконання якого передбачає зменшення втрат електроенергії в мережах загалом в Україні з 11,6% до 7,5%, повідомило Міністерство енергетики.

Відповідно до його релізу, таке розпорядження було ухвалено на пропозицію міністерства на засіданні уряду в п'ятницю.

"Концепція впровадження "розумних мереж" та план заходів щодо її реалізації створюють рамку для реалізації сучасних технологій в українській електроенергетиці, зокрема у процесі відновлення енергетичної інфраструктури після руйнувань російським агресором", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого цитує пресслужба.

На його переконання, відновлений енергетичний сектор України має стати втіленням найсучасніших енерготехнологій та відповідати європейським стандартам енергоефективності.

У Міненерго наголосили, що мета концепції – поступове зменшення втрат електроенергії у мережах, забезпечення зниження викидів СО2, збільшення обсягу інвестицій у модернізацію електромереж, а також покращення якості та надійності електропостачання для споживачів електроенергії.

"У результаті впровадження плану заходів щодо реалізації концепції до 2035 року передбачається зменшити втрати електроенергії в електромережах загалом по Україні з 11,6% до 7,5% або на 6 млрд кВт-год, що еквівалентно 3 млн тонн спаленого вугілля на ТЕС" , – розрахували у Міненерго.

Також за його розрахунками, очікувані витрати на експлуатаційне обслуговування електромереж сумарно знизяться не менше ніж на 8,3 млрд грн, а фактичний рівень індексу середньої тривалості перерв у електропостачанні в системі (SAIDI) скоротиться з 1700 до 100 хвилин у 2035 році, що буде відповідати середньоєвропейському рівню.