БЕБ через два місяці після обшуків вручило підозру директору одеського тютюнового виробника у підробці мільйона акцизних марок

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомили директору підприємства, яке є офіційним виробником тютюнових виробів на території Одеської області, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення – виготовлення, зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів мільйону акцизних марок, повідомила пресслужба відомства.

"Експертиза встановила, що тютюнові вироби з торговими марками, що виробляються на одеській фабриці, не відповідають контрольним примірникам, виготовленим державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна"", - наголошується в пресрелізі БЕБ.

Згідно з ним, детективи встановили, що керівництво підприємства, використовуючи підконтрольні фірми, з початку 2022 року незаконно виготовляє тютюнові вироби із підробленими акцизними марками. Надалі цигарки продавалися за цінами, нижчими від ринкових. Таким чином порушники отримували доходи без відображення у бухгалтерській звітності.

"Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили лінії масового виробництва тютюнових виробів та близько 1,2 млн пачок цигарок та близько 20 тонн тютюнової сировини. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 150 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Аналогічну інформацію про вилучення понад 1,2 млн пачок тютюнових виробів та тютюнової сировини вагою близько 20 тонн, а також обладнання БЕБ поширило на початку серпня у пресрелізі про обшуки у складських приміщеннях на Одещині.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що посадові особи компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво сигарет відомих торгових марок із підробленими марками акцизного податку, зазначало БЕБ.

Уточнено, що на складах було виявлено обладнання, що забезпечує масове виготовлення тютюнових виробів, дві лінії для їхнього пакування та інші необхідні компоненти. Зокрема, на такому устаткуванні в середньому можна виготовити 3 тис. цигарок за хвилину, що становить понад 2 млн пачок на місяць.

Як повідомлялося, народні депутати на спільному засіданні правоохоронного та податково-фінансового комітетів Верховної Ради на початку жовтня розкритикували БЕБ за низьку ефективність роботи.