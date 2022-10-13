Окупована РФ Запорізька АЕС не потребує постачання російського ядерного палива - голова "Енергоатому"

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін спростував раніше поширені в російських ЗМІ заяви про те, що Запорізька АЕС потребуватиме російського палива.

"Чуток та фейкових заяв від росіян дуже багато. Все це фейки. І справді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого", - сказав Петро Котін в інтерв'ю Reuters.

За його словами, на ЗАЕС достатньо запасів свіжого ядерного палива.

При цьому він уточнив, що лише підготовка до переходу від одного постачальника палива до іншого потребує приблизно три роки.

Водночас він зазначив, що найнебезпечніша ситуація для станції наразі - це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, та втрата аварійних дизель-генераторів.

Як повідомлялося, Україна в рамках диверсифікації перевела на паливо американської компанії Westinghouse повністю шість блоків і частково один блок із 15 енергоблоків: отже, на ньому працюють Південноукраїнська АЕС-2,3, Запорізька АЕС-1,3,4,5 і частково Рівненська АЕС-3.

На початку березня 2022 року "Енергоатом" повністю відмовився від закупівлі російського ядерного палива після початку збройної агресії РФ проти України.

У червні 2022 року "Енергоатом" та Westinghouse уклали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України. Постачання палива здійснюватиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Вестеросі (Швеція).

Усі блоки ЗАЕС останнім часом перебувають у стані холодної зупинки. З моменту окупації 4 березня вона працювала двома блоками, потім нетривалий час трьома, а декілька днів тому було вимкнено останній працюючий блок, що забезпечує власні потреби станції в е/е. Наразі вона бере е/е з енергосистеми України, при втраті зв'язку з ОЕС України через обстріл ЛЕП та підстанцій, ЗАЕС вже двічі останнім часом переходила на роботу на дизель-генераторах.