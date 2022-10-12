Державний енерготрейдер "ЕКУ" запропонує на внутрішньому ринку атомну е/е, що призначалася для експорту

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) з 13 жовтня розпочинає продаж електроенергії через "Українську енергетичну біржу" (УЕБ), повідомила компанія.

Згідно з її пресрелізом, цього дня відбудуться два аукціони. Таким чином, об 11:00 компанія запропонує 210 лотів (30240 МВт-год) електроенергії базового навантаження за стартовою ціною 3328 грн/МВт-год (без ПДВ) із постачанням на 15-20 жовтня. Крім того, на 15.00 планується аукціон із продажу блокової позиції з постачанням на 8.00-23.00 на 15-20 жовтня у 20 лотів (20 160 МВт-год) за стартовою ціною 4000 грн/МВт-год (без ПДВ).

Як зазначили у компанії, електроенергія базового навантаження, що виставляється на продаж, забезпечена ресурсом атомних станцій, який "ЕКУ" придбала на початку жовтня для подальшого експорту до Європи. Через його зупинку у зв'язку з обстрілами російськими загарбниками енергетичної інфраструктури компанія запропонувала вільні обсяги електроенергії на продаж через УЕБ, пояснили в "ЕКУ".

Як повідомлялося, раніше у коментарі Енергореформі генеральний директор "Енергетичної компанії України" Віталій Бутенко зазначав, що вона готова до будь-якого розвитку подій на ринку електроенергії, зокрема до зупинки експорту. Водночас він зазначив, що стратегія "ЕКУ" насамперед спрямована на роботу на внутрішньому ринку.

Експорт електроенергії до Європи було зупинено з 11 жовтня через масштабні удари російських військ по українській енергоінфраструктурі.

"ЕКУ", 100% акцій якої належать державі, 17 серпня вперше вийшла на експорт е/е за румунським та словацьким напрямками, з 1 жовтня почала експортувати е/е до Польщі.

Надходження від "ЕКУ" державним НЕК "Укренерго" (як плата за перетин та передачу е/е), ДП "Гарантований покупець" (у рамках ПСО для населення) та НАЕК "Енергоатом" (плата за електроенергію) з 19 серпня до 13 вересня становили майже 1,542 млрд грн.