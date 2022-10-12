Економіка

16:41 12.10.2022

Уряд, як і раніше, просить громадян та бізнес знизити споживання електроенергії у вечірні години - Шмигаль

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Уряд, як і раніше, просить громадян та бізнес знизити споживання електроенергії у вечірні години - Шмигаль

Уряд продовжує просити громадян та бізнес знизити споживання електроенергії у вечірні години, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням знизити споживання електроенергії у вечірні години. Ми вдячні всім, хто вчора та позавчора ввечері свідомо знизив споживання електроенергії. Сумарно економія становить 10%. Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально віднеслися до зменшення електроспоживання у громадах", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

За словами прем'єра, щоб уникнути планових відключень, Україна має досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом в Україні на 25%.

"Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання та у зазначений період вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дає змогу мінімізувати застосування графіків відключення", - сказав він.

Теги: #електроенергія #шмигаль

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