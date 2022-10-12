Економіка

16:39 12.10.2022

Уряд затвердив рішення, які дадуть змогу врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку - Шмигаль

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Уряд затвердив рішення, які дадуть змогу врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд ухвалив рішення, які дадуть змогу врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку.

"Уряд продовжує роботу над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема, ми припинили експорт електроенергії в ЄС, щоб збалансувати власну систему", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку газу, то, за словами прем'єра, уряд затвердив дві постанови, які дадуть змогу врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку.

"76 млрд грн підуть на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу згідно з раніше ухваленим спеціальним законом. А також згідно з домовленістю з головами міст і громад. Це дасть змогу усім підприємствам газової галузі продовжувати роботу й стабільно виконувати свої зобов'язання перед усіма споживачами", - сказав він.

Теги: #газ #шмигаль

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