Економіка

15:07 12.10.2022

"Укренерго" закликало обмежити споживання е/е не лише у вечірні, а й у ранкові піки для швидших ремонтів енергооб'єктів після російських атак

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"Укренерго" закликало обмежити споживання е/е не лише у вечірні, а й у ранкові піки для швидших ремонтів енергооб'єктів після російських атак

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" звернувся з проханням до споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки, до чого він закликав після обстрілів росіянами українських енергооб'єктів 10-11 жовтня, а й у ранкові.

"Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади весь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці – з 8-ї до 11-ї години і ввечері – з 17-ї до 23-ї", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграм-каналі в середу.

Там пояснили, що 12 жовтня вже з 8-ї ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора, що призвело до необхідності застосувати обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

"Зараз головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники "Укренерго" мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень", – попередили в компанії.

Водночас там ще раз пояснили, в чому полягає розумне та відповідальне ставлення до споживання енергоресурсів. "Найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади. Удень – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці й особливо ввечері, коли споживання найбільше, звести до мінімуму користування електрикою", – пояснили в "Укренерго".

У компанії зазначили, що кожен неввімкнений прилад – допомога енергетикам, які в цей момент лагодять проводи на висоті 30 м або трансформатор, щоб забезпечити стале енергоживлення.

"Будь ласка, дорогі українці, ви всі в ці дні трохи енергетики. Допоможіть нам. Ваша робота – добровільно зменшити споживання електроенергії та ставитися до нього розумно. Як показав сьогоднішній ранок, розумне електроспоживання вже має стосуватися не лише вечірніх годин, а й ранку", – наголосили в НЕК.

Теги: #електропостачання #укренерго

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