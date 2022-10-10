Економіка

21:28 10.10.2022

"ArcelorMittal Кривий Ріг" обмежив виробництво задля економії е/е

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" обмежив виробництво задля економії е/е

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.), найбільше гірничо-металургійне підприємство України, заявив про рішення обмежити в понеділок споживання електроенергії найбільш енергоємним обладнанням і тимчасово зменшити поточне виробництво.

"Це важливо для зниження споживання електроенергії у Кривому Розі та безпеки персоналу, що є нашим ключовим пріоритетом", – наголошується у повідомленні підприємства у фейсбуці.

Водночас АМКР зазначив, що відвантаження продукції замовникам провадиться у плановому режимі.

"Сподіваємося повернутися до штатного графіку роботи виробничого обладнання після стабілізації енергозабезпечення в країні", – зазначило підприємство.

Раніше керівництво країни та енергетики звернулися до компаній та громадян України із закликом у понеділок увечері обмежити енергоспоживання у зв'язку з масованою російською ракетною атакою на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, АМКР повідомив про початок процесу зупинення коксових батарей №№ 1-2 цього тижня в рамках виконання зобов'язань, закріплених в екологічних програмах Кривого Рогу та Дніпропетровщини.

"Виробництво коксу відбуватиметься на коксових батареях №№ 5-6, сучасних, високотехнологічних і таким, що відповідають природоохоронним нормативам. Нові батареї більш газощільні, що виключає втрати газу, які допускаються на старих батареях, а рівень запиленості і загазованості повітря робочої зони знижено на 30%", - зазначив генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. Власником підприємства є ArcelorMittal.

 

 

Теги: #енергопостачання #обмеження #амкр

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