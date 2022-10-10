Економіка

16:10 10.10.2022

"Укренерго" запровадило графік аварійних відключень у Києві, Чернігові, Черкасах та відповідних областях, а також у Житомирі, просить обмежити електроспоживання ввечері

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"Укренерго" запровадило графік аварійних відключень у Києві, Чернігові, Черкасах та відповідних областях, а також у Житомирі, просить обмежити електроспоживання ввечері

НЕК "Укренерго" запровадила графік аварійних відключень у Києві, Чернігові, Черкасах та відповідних областях, а також у Житомирі, просить обмежити користування потужними електроприладами увечері.

"Сьогодні, у зв'язку з пошкодженнями унаслідок ракетних обстрілів магістральних електромереж Київського регіону "Укренерго" запровадило графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі", - йдеться у повідомленні компанії на фейсбук-сторінці у понеділок.

При цьому компанія пояснила, що обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірній час, коли традиційно спостерігається добовий пік споживання.

"У зв'язку з цим закликаємо мешканців Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання е/е ввечері – з 17:00 до 22:00. Рекомендуємо включати потужні побутові прилади (пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо лише вночі, коли рівень споживання найнижчий", - закликали у компанії.

Там зазначили, що, виконуючи ці прості рекомендації, українці зможуть убезпечити електромережі регіону від навантаження та ризику додаткових аварій.

Натомість в "Укренерго" запевнили, що відновлювальні роботи будуть виконані в найкоротший час.

Теги: #енергопостачання #укренерго

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