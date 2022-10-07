Питання внутрішньої боргової політики має стати предметом відвертої дискусії за участю МВФ

Питання внутрішньої боргової політики вже найближчим часом має стати предметом дуже відвертої дискусії за участю Міністерства фінансів, Національного банку, а також міжнародних партнерів - МВФ, заявив новий голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Розбиратимуся. Сядемо з правлінням, поговоримо з персоналом, подивимося аналітику, подискутуємо і обов'язково організуємо дуже предметну і, я дуже сподіваюся, конструктивну роботу з урядом і Міністерством фінансів. Це питання актуальне, нам потрібні ефективні механізми", – сказав він у Раді перед позитивним голосуванням за його кандидатуру на посаді голови НБУ у п'ятницю.

Пишний уточнив, що у Нацбанку станом на сьогодні, виходячи з тих рекомендацій, які дав монетарний комітет, розроблено "певні внутрішні нормативні регуляторні акти, які можуть створити вторинний ринок облігацій державної внутрішньої позики з портфеля Національного банку".

Новий голова НБУ наголосив, що дизайн внутрішньої боргової політики – один із елементів, за допомогою якого центробанк може ефективно здійснювати свою монетарну політику.

"З відомої мені інформації, що публікується за результатами монетарного комітету Національним банком, вони бачать очевидну проблему в недостатній дієвості так званої "монетарної трансмісії", а саме вона лежить в основі взаємовідносин між урядом та Національним банком", - пояснив Пишний необхідність дискусії з урядом та Мінфіном із залученням МВФ.

Як повідомлялося, члени комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП НБУ) на засіданні 7 вересня підтримали продаж облігацій внутрішньої держпозики з портфеля НБУ, але розійшлися на думці про терміни її початку.

На їхню думку, продаж ОВДП міг би сприяти подальшому збільшенню прибутковості гривневих інструментів та зниженню впливу монетизації бюджету на валютний ринок і ціни.

Учасники дискусії також висловилися за те, що продаж ОВДП з портфеля НБУ не завадить ринковому фінансуванню бюджету, оскільки основна причина малорезультативних розміщень державних цінних паперів на первинному ринку полягає в низькій прибутковості.

Водночас, вважає низка учасників ринку, публічна заява Нацбанку про готовність розпочати продаж ОВДП зі свого портфеля на вторинному ринку, де ставки зараз становлять 20-21% річних і вище, є додатковим аргументом у спробі переконати Мінфін підвищити ставки ОВДП на первинному ринку із нинішніх 12-16% річних.