Економіка

21:39 06.10.2022

Бюджетний комітет рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у 1-му читанні

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Бюджетний комітет рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у 1-му читанні

Комітет з бюджетної політики Верховної Ради затвердив проєкт державного бюджету України на 2023 рік до першого читання, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у телеграмі у четвер увечері.

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі, зі 1270 депутатських правок комітет схвалив лише чотири.

"Усі інші правки йдуть із формулюванням "доручити уряду розглянути можливість". Ну, тобто "так, ні, не знаю", – зазначив депутат.

За його даними, серед затверджених комітетом правок – додати 446 млн грн на соціальний захист дітей та сім'ї, а також скоротити Резервний фонд для виділення 2 млрд грн до Державного фонду регіонального розвитку, 1,3 млрд грн – на заходи у сфері захисту інформаційного простору, а також 100 млн грн – на виробництво телепрограм.

 

 

 

 

Теги: #бюджет #комітет #рекомендація

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