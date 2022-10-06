ЄК: Значущі для енергобезпеки третіх країн проєкти можуть бути тимчасово звільнені від стелі цін для нафти РФ

Проєкти, які мають значення для енергетичної безпеки третіх країн, можуть бути звільнені від обмежень щодо стелі цін для російської нафти, йдеться в офіційній публікації Європейської Комісії про новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

"Певні проєкти, які мають важливе значення для енергетичної безпеки деяких третіх країн, можуть бути звільнені від стелі цін. Це звільнення має бути обмежене за часом, щоб гарантувати, що воно залишається оптимальним, і може бути продовжене, якщо це виправдано потребами енергетичної безпеки третьої країни", - йдеться у документі.

Нові санкції, як повідомила раніше Рада ЄС, передбачають запровадження юридичної бази для реалізації стелі цін на морське транспортування російської нафти третім країнам, а також інші обмеження на морські перевезення сирої нафти та нафтопродуктів на адресу третіх країн.