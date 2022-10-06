Економіка

14:50 06.10.2022

США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн для підготовки України до зими - Павер

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США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн для підготовки України до зими - Павер

США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн інвестування в інфраструктуру опалення України, щоб допомогти країні підготуватися до зими в умовах жорстокої війни РФ, повідомила голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер під час візиту в Україну.

"Ця допомога підтримуватиме ремонт і технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалювання будинків, лікарень, шкіл та підприємств у всій Україні", - йдеться у пресрелізі на сайті USAID у четвер.

Нова допомога USAID принесе безпосередню користь майже 7 млн українців у 19 регіонах. USAID також надасть електрогенератори та альтернативні джерела палива лікарням, центрам для внутрішньо переміщених осіб та притулкам для соціально незахищених громадян, допомагаючи забезпечити доступ населення України до тепла в зимовий період. Допомогу буде направлено в частини України, спустошені путінською війною, зокрема в Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області, зазначили в організації.

Нове фінансування надходить на додачу до значної допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення РФ і допоможе Україні забезпечити безперервне постачання тепла й гарячої води своїм громадянам. У рамках цієї ініціативи USAID уже надало труби для опалення та інше обладнання, щоб допомогти відновити послуги 22 тис. осіб у Києві, які втратили доступ через руйнування цивільної інфраструктури російськими військовими.

Теги: #usaid #україна #допомога

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