ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ, який запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму EUR7 мільярдів для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Комісія вітає ухвалення Радою восьмого пакета суворих санкцій проти Росії за її агресію проти України. Цей пакет, який був тісно погоджений із нашими міжнародними партнерами, є відповіддю на ескалацію і незаконну війну Росії проти України, що триває, зокрема шляхом незаконної анексії української території на основі фіктивних "референдумів", мобілізації додаткових військ та відкритих ядерних погроз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Пакет також закладає основу необхідної правової бази реалізації обмеження ціни на нафту, передбаченого G7.

Також фізичні та юридичні особи були піддані санкціям. Зокрема, ті, хто причетний до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях/областях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, такі як високопосадовці та військові чиновники, а також компанії, які підтримують російські збройні сили. ЄС також продовжує переслідувати тих, хто поширює дезінформацію про війну.

Обмежувальні заходи ЄС спрямовані проти ключових осіб, які ухвалюють рішення, олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Впроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових і технологічних товарів, а також її можливості розвивати сектор оборони та безпеки.

"Це включає заборону на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (використовуються в російській зброї), технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини", - йдеться у пресрелізі.

Також було погоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже EUR7 мільярдів. Вони включають, наприклад, заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота.

"У ЄС наголосили, що сьогоднішній пакет знаменує початок реалізації в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається в силі, цінова стеля після її впровадження дасть змогу європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену стелю", - йдеться у повідомленні.

Цей захід перебуває у тісній координації з партнерами із G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою.

Крім того, чинні заборони на криптоактиви були посилені шляхом заборони всіх гаманців, облікових записів або послуг зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше дозволялося до EUR10 000).