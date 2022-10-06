Економіка

13:34 06.10.2022

ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ

3 хв читати
ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ, який запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму EUR7 мільярдів для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Комісія вітає ухвалення Радою восьмого пакета суворих санкцій проти Росії за її агресію проти України. Цей пакет, який був тісно погоджений із нашими міжнародними партнерами, є відповіддю на ескалацію і незаконну війну Росії проти України, що триває, зокрема шляхом незаконної анексії української території на основі фіктивних "референдумів", мобілізації додаткових військ та відкритих ядерних погроз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Пакет також закладає основу необхідної правової бази реалізації обмеження ціни на нафту, передбаченого G7.

Також фізичні та юридичні особи були піддані санкціям. Зокрема, ті, хто причетний до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях/областях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, такі як високопосадовці та військові чиновники, а також компанії, які підтримують російські збройні сили. ЄС також продовжує переслідувати тих, хто поширює дезінформацію про війну.

Обмежувальні заходи ЄС спрямовані проти ключових осіб, які ухвалюють рішення, олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Впроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових і технологічних товарів, а також її можливості розвивати сектор оборони та безпеки.

"Це включає заборону на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (використовуються в російській зброї), технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини", - йдеться у пресрелізі.

Також було погоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже EUR7 мільярдів. Вони включають, наприклад, заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота.

"У ЄС наголосили, що сьогоднішній пакет знаменує початок реалізації в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається в силі, цінова стеля після її впровадження дасть змогу європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену стелю", - йдеться у повідомленні.

Цей захід перебуває у тісній координації з партнерами із G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою.

Крім того, чинні заборони на криптоактиви були посилені шляхом заборони всіх гаманців, облікових записів або послуг зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше дозволялося до EUR10 000).

Теги: #єс #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 05.10.2022
Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

Кількість російських фігурантів іноземних санкційних списків перевищила 5,5 тис.

12:38 05.10.2022
Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

12:28 05.10.2022
Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

12:10 05.10.2022
Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

11:49 05.10.2022
У ЄС хочуть створити систему стеження за зміною прапорів у суден, щоб не дати обходити санкції проти РФ, - ЗМІ

У ЄС хочуть створити систему стеження за зміною прапорів у суден, щоб не дати обходити санкції проти РФ, - ЗМІ

10:02 05.10.2022
НАЗК ідентифікувало 379 осіб і 157 компаній для накладення санкцій у Великій Британії

НАЗК ідентифікувало 379 осіб і 157 компаній для накладення санкцій у Великій Британії

21:40 03.10.2022
ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

17:01 03.10.2022
ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

12:08 03.10.2022
Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

07:37 03.10.2022
Макрон заявив про готовність працювати разом із партнерами із ЄС над новими санкціями проти РФ

Макрон заявив про готовність працювати разом із партнерами із ЄС над новими санкціями проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у вересні прискорилася до 24,4% р/р - НБУ

США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн для підготовки України до зими - Павер

ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний – депутат Железняк

Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я

ОСТАННЄ

Інфляція в Україні у вересні прискорилася до 24,4% р/р - НБУ

США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн для підготовки України до зими - Павер

Трансформація порожніх офісних приміщень у житло може вирішити критичні питання ВПО – думка

IDS Ukraine не підлягає націоналізації згідно з чинним в Україні законодавством - СЕО холдингу

Фінкомітет Ради схвалив звільнення глави НБУ Шевченка

План Байдена зі списання кредитів студентів коштуватиме бюджету США $379 млрд у наступні 30 років

Завершення війни у 2023 році очікують 77% членів Американської торговельної палати

Фінкомітет Ради розгляне звільнення глави НБУ Шевченка на наступному засіданні - депутат Железняк

Банкіри сподіваються на швидке призначення нового глави НБУ та очікують збереження послідовного курсу регулятора

Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн ВПО, до 3 млн працездатних українців - за кордоном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА