Фінкомітет Ради розгляне звільнення глави НБУ Шевченка на наступному засіданні - депутат Железняк

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 5 жовтня на екстреному засіданні не схвалив звільнення глави Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка і розгляне його подання на звільнення після отримання його від Офісу президента, повідомив заступник голови комітети Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань фінансів поки що не схвалив постанову про звільнення Кирила Шевченка з посади глави НБУ. Офіс президента банально не встиг подати подання на звільнення. Формальна процедура, з якою не впоралися. Наступне засідання завтра о 9:30", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк, перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп Олександр Дубінський стверджують, що новим главою Нацбанку стане Андрій Пишний.

Раніше Пишного називали як можливого кандидата на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли декілька разів виникала тема можливості зміни керівника центробанку. Водночас ексголова Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до групи санкцій Єрмака-Макфола.

Цьогорічний глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров'я.

Рада призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а раніше з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.