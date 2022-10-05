Економіка

13:52 05.10.2022

ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

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ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

Створення російським держконцерном "Ростатом" акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" – нікчемне рішення, станція працювала і працюватиме в енергосистемі України, заявили в НАЕК "Енергоатом".

"Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі", – прокоментував "Енергоатом" рішення російського держконцерну, назвавши його нікчемним.

"Це агонія уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств із назвами українських компаній", - наголосили в "Енергоатомі".

Там також висловили велику повагу до запорізьких атомників, заявивши, що вони "щодня відчувають на собі це божевілля, але продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку".

У російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстроване АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% КК – держкопорація "Ростатом", гендиректор – Олег Романенко. Рід діяльності – виробництво електроенергії атомними електростанціями, зокрема діяльність із забезпечення працездатності електростанцій.

Теги: #енергоатом #заес

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