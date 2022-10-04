Економіка

20:05 04.10.2022

Шмигаль закликав громадян за можливості своєчасно оплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду

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Шмигаль закликав громадян за можливості своєчасно оплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян у опалювальний сезон за можливості своєчасно сплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду.

"Кожен із нас може зробити свій внесок у енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічний час", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, коментуючи проходження опалювального сезону.

За його словами, такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період.

"Дуже важливо також, за можливості, своєчасно оплачувати отримані комунальні послуги, за світло, газ, тепло, воду. У разі несплати населенням це змушений буде компенсуватиме бюджет, відволікаючи фінансовий ресурс від підтримки ЗСУ", - заявив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що країна вже не раз демонструвала, що таке єдність, і який вона має потужний ефект.

"Тому економія енергоресурсів цієї зими - також внесок кожного із нас у перемогу над ворогом", - додав він.

 

 

Теги: #комуналка #премєр #заклик

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