"Нова пошта Глобал" знизила тариф на доставку з онлайн-магазинів Франції на 25%

Українці можуть купувати будь-які товари в інтернет-магазинах Франції через сервіс "Нова пошта Шопінг" і замовити доставку в Україну за зниженими на 25% цінами, повідомила пресслужба "Нової пошти" у вівторок.

"Акційний тариф - 25% на доставку - діятиме до кінця 2022 року. Він залежить від ваги відправлення: посилки до 0,5 кг - $3,75 замість $5, до 1 кг - $6,75 замість $9 і до 2 кг - $7,88 замість $10,5", – уточнили в компанії.

Згідно з релізом, найчастіше у французьких онлайн-магазинах українці замовляють одяг, взуття, дитячі товари та косметику.

Найпопулярнішими магазинами є Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon та Farfetch. Серед масмаркету українці також купують на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene. Термін доставки – від восьми робочих днів.

"Нова пошта" – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Окрім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було здійснено 388 млн транзакцій.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.