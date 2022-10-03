Економіка

19:29 03.10.2022

Дефіцит держбюджету України у вересні підскочив до 76,5 млрд грн

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Дефіцит держбюджету України у вересні підскочив до 76,5 млрд грн

Державний бюджет України за січень-вересень 2022 року виконано з дефіцитом 493,4 млрд грн, зокрема загального фонду – 495,3 млрд грн при запланованому дефіциті на цей період 1018 млрд грн, такі попередні результати повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Відомство уточнило, що у серпні дефіцит держбюджету підскочив до 74,9 млрд грн, зокрема загального фонду – до 76,6 млрд грн порівняно із порядком 5 млрд грн у липні та серпні.

Дефіцит у вересні виявився ближчим до показників попередніх місяців: 134,9 млрд грн у червні, 113,4 млрд грн у травні, 89,7 млрд грн у квітні та 80,6 млрд грн у березні, що пов'язано зі зниженням зовнішнього фінансування: За словами міністра фінансів Сергія Марченка, воно впало до $2 млрд.

Як зазначається у повідомленні Мінфіну, у вересні гранти ЄС, США, інших держав та міжнародних організацій становили 72,5 млрд грн порівняно зі 109,7 млрд грн у серпні, 80,4 млрд грн – у липні, 38,12 млрд грн у червні та 15,9 млрд грн у травні.

За даними Мінфіну, з урахуванням цього доходи загального фонду держбюджету у вересні знизилися до 156,1 млрд грн із 204,6 млрд грн у серпні та 169,6 млрд грн у липні, тоді як касові витрати зросли до 233,1 млрд грн з 212 ,1 млрд грн у серпні та 174,5 млрд грн у липні.

 

 

Теги: #статистика #дефіцит

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