Економіка

11:27 03.10.2022

Вінниччина поточного сезону переробить 2 млн тонн цукрових буряків

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Вінниччина поточного сезону переробить 2 млн тонн цукрових буряків

Вінницька область розпочала сезон цукроваріння, у 2022 році планується переробити 2 млн тонн цукрових буряків, що на 0,3 млн тонн менше від минулорічних показників, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграм-каналі.

За його даними, в регіоні вже розпочали роботу Жданівський цукровий завод, ТОВ "ПК "Зоря Поділля" та ПрАТ "ПК "Поділля", які виробили перші 3 тис. тонн цукру.

Інші підприємства області здійснюють накопичення сировини.

Борзов уточнив, що площі посіву цукрових буряків у 2022 році за всіма категоріями господарств становлять 43,3 тис. га, зокрема в сільськогосподарських підприємствах – 38,3 тис. га. Цукрові буряки в області викопані на площі 2,6 тис. га, що становить 6% від запланованих площ. Середня врожайність фіксується на рівні 405 ц/га, що дещо нижче за торішню.

Голова ОВА також нагадав, що минулого року у Вінницькій області було перероблено 2,3 млн тонн цукрових буряків на 363,5 тис. тонн цукру.

Теги: #цукор #буряк #вінничина

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