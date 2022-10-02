Економіка

20:18 02.10.2022

В енергокомітеті Ради не прогнозують суттєвого підвищення ціни на пальне із поверненням акцизів

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В енергокомітеті Ради не прогнозують суттєвого підвищення ціни на пальне із поверненням акцизів

Повернення скасованих у березні акцизів на моторне паливо не призведе до суттєвого підвищення ціни на нього на АЗС України, вважає член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк (фракція "Слуга народу").

"Повернення акцизу на пальне суттєво не змінить його ціну, тому що на сьогодні маржинальність досить непогано зберігається у операторів, на всіх заправках пальне у достатній кількості. Якщо і буде підвищення, то дуже незначне, на рівні гривні-двох, не більше", – сказав він у коментарі Енергореформі під час робочої поїздки до Львівської області.

При цьому він зазначив, що дефіцит пального, який виник після пошкодження та знищення ударами російських військ нафтобаз і нафтопереробних заводів в Україні, викликав підвищення конкуренції на ринку постачання пального.

"Коли був дефіцит палива, багато заповзятливих українців проінвестували свої ресурси в придбання логістики, бензовозів, газовозів, ми бачимо, наскільки більше з'явилося на українських автошляхах таких нових авто, які перевозять паливо, і насправді в інтернеті багато реклами нових компаній, які опікуються постачанням. палива", – описав ситуацію народний депутат.

Водночас, за його словами, тепер АЗС доводиться конкурувати за споживача, зокрема тому, що багато хто з них ще залишається за кордоном.

"АЗС між собою конкурують за споживача, тому впевнений, що вони намагатимуться цю різницю покрити за рахунок своєї маржі. Кожна мережа зараз намагається повернути своїх клієнтів, повертають роботу своїх систем лояльності. Одночасно кількість автомобілів суттєво зменшилася, жодних черг немає, велика їх кількість залишається за кордоном, преміум-класу і не лише", – пояснив свою думку Нагорняк.

Він додав, що стабілізації на ринку пального сприяло скасування державного регулювання ціни на нього, оскільки до цього "максимальна роздрібна ціна, встановлена урядом, була нижчою, ніж у деякий час оптова ціна закупівель у Європі, не було сенсу його везти".

Як повідомлялося, Рада 21 вересня ухвалила 255 голосами законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо: ставки акцизу на бензин і дизель – EUR100 (тут і далі за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан – EUR52 моторне паливо та біодизель – EUR100. ПДВ для всіх видів палива залишається лише на рівні 7%. 28 вересня закон підписав президент України.

 

 

Теги: #азс #україна #паливо

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