Економіка

07:58 02.10.2022

Мінфін України повідомив про перші вантажі у рамках "митного безвізу" з ЄС

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Мінфін України повідомив про перші вантажі у рамках "митного безвізу" з ЄС

Конвенція про процедуру спільного транзиту (CCTP) або так званий "митний безвіз" для України запрацював у суботу: в країну та з неї вже прямують вантажі в рамках такої процедури, повідомило Міністерство фінансів.

"Сьогодні, 1 жовтня, для України набули чинності і для бізнесу відкрилася можливість міжнародного переміщення товарів із 35 іншими країнами-учасниками за одним транзитним документом", – йдеться у пресрелізі.

Мінфін уточнив, що першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту, стала Німеччина: українські митники вже бачать транзитну декларацію Т1 в електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.

В Україні також було оформлено першу транзитну декларацію на виїзд із країни: по ній вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини.

Наразі в системі також очікують прибуття товарів до митниці відправлення та інших декларацій, за якими товари будуть поміщені під процедуру спільного транзиту та доставлені до митниць призначення на території країн-учасниць Конвенції, йдеться у повідомленні.

Мінфін нагадав, що відповідно до "митного безвізу" для доставки вантажів з однієї країни до іншої подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та скорочує відповідні витрати для підприємств.

 

 

Теги: #україна #митниця #безвіз

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