Економіка

08:03 01.10.2022

НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

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НБУ 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків

Національний банк України (НБУ) 3 жовтня проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків, повідомила пресслужба регулятора агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"НБУ у понеділок, 3 жовтня, вкотре проведе операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. Для обміну системно-важливим банком буде запропоновано $100 млн та EUR100 млн. Результати операцій будуть оприлюднені в день їх проведення", – йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що попередні заходи банку вже мали позитивний ефект, зокрема кількість банків-учасників відповідних операцій скоротилася, а залишки готівкової інвалюти за системою зросли.

Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня обміняв банкам $100 млн готівки на безготівкові, 12 вересня - $100 млн та EUR72 млн, 19 та 27 вересня - по $100 та по EUR20 млн.

Регулятор уточнив, що операції обміну безготівкової валюти на готівку будуть проводитись, поки це буде потрібно. Результати відповідних операцій публікуватимуться у день проведення у фейсбуці та телеграмі.

НБУ зазначив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.

 

 

Теги: #валюта #нбу #банки #обмін

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