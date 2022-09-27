Економіка

20:18 27.09.2022

ФРН може залишити у строю дві АЕС, Франція хоче прискорити введення нових блоків

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ФРН може залишити у строю дві АЕС, Франція хоче прискорити введення нових блоків

Влада ФРН на тлі енергетичної кризи з дедалі більшою ймовірністю продовжить використовувати і після закінчення 2022 року дві з трьох своїх останніх АЕС, заявив у вівторок голова Мінекономіки Німеччини Роберт Габек.

"Ми вже опинилися в такій ситуації, коли стрес-тести енергосистем показують: нам може знадобитися  ядерна енергія для підтримки безпеки енергомереж", - наводить його слова Bloomberg.

Агентство нагадує, що у вересні німецький уряд дав згоду не виводити з експлуатації та залишити в резерві дві АЕС.

Тим часом, зазначає у свою чергу Financial Times, влада Франції хоче прискорити виконання планів щодо будівництва нових ядерних реакторів - за рахунок ухвалення законів, які полегшать процес видачі дозволів і узгодження потрібної документації.

"Ця пропозиція відповідає здоровому глузду: вона дозволить виграти час і досягти енергетичної незалежності нашої країни", - заявила міністр енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше.

За даними газети, пропозиція передбачає відмову від деяких заходів у сфері екології та прискорення процесу громадських обговорень щодо будівництва АЕС. Міністр уточнила, що прискорення торкнеться ядерних об'єктів, які зводитимуть біля АЕС, де параметри довкілля вже відомі.

Франція планує побудувати не менше шести ядерних реакторів нового покоління на зміну попереднім, термін роботи яких закінчується до кінця 2030-х років. Почати будівництво влада хоче до 2027 року. Проте налаштовані проти цих планів політики та промисловці зазначають, що Франції серйозно не вистачає фахівців і будівельників для цього завдання.

 

 

Теги: #аес #німеччина #франція #перспективи

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