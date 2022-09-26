Економіка

14:28 26.09.2022

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 83 населених пунктів у Донецькій області, знеструмленими залишаються 87

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 83 населених пунктів у Донецькій області, знеструмленими залишаються 87

Аварійно-ремонтні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" з 19 до 25 вересня змогли повністю або частково відновити електропостачання 83 населених пунктів та повернути електропостачання до будинків 90,465 тис. сімей у Донецькій області, повідомляється в пресрелізі компанії в Донецькій області.

"Зокрема, за вчора енергетики відремонтували мережі для мешканців 11 населених пунктів у Краматорському, Покровському, Бахмутському та Волноваському районах. Це дозволило повернути електрику в 4,8 тис. домогосподарствах. З них понад 2 тис. – у Краматорській громаді, понад 900 – в Авдіївській та Мар'їнській", – йдеться у документі.

Фахівці компанії також проводили ремонтні роботи у Великоновосілківській, Торецькій та Костянтинівській громадах.

"Активні бойові дії в Донецькій області тривають. Ситуація в області залишається дуже важкою. Найскладніші напрями – Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський", - зазначили у компанії.

Нині без світла залишаються 87 населених пунктів області.

"Енергетики обов'язково повернуть світло всім мешканцям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - наголосили у ДТЕК.

Теги: #електропостачання #дтек #донецька_область

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