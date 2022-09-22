НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

Поточні коливання на валютному ринку пов'язані насамперед із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою окремих гравців валютного ринку на тлі оголошення мобілізації в РФ, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Ми вже неодноразово, зокрема під час повномасштабної війни, проходили такі ситуативні сплески, й завжди за підсумком курс у готівковому сегменті валютного ринку повертався до рівноважного рівня. Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті ринку може послаблюватися, і зміцнюватися", – зазначив він.

Основною причиною курсових коливань у готівковому сегменті валютного ринку до новин про мобілізацію в Росії Гелетій назвав тимчасову нестачу готівкової валюти в касах окремих банків.

Він нагадав, що для вирішення цієї проблеми Нацбанк здійснює операції з підкріплення кас системно важливих банків готівкою, зокрема на початку цього тижня здійснив дві операції з обміну готівкової валюти: одну з доларами США, другу з євро, а раніше ще три таких операцій.

За словами заступника голови НБУ, постачання готівкової валюти до різних міст країни та до різних відділень потребує часу, але врешті-решт це допоможе стабілізувати ситуацію з готівковою валютною ліквідністю банків.

"Ми готові і надалі підкріплювати каси банків готівковою валютою для остаточного вирішення цієї проблеми. Національний банк має достатні обсяги готівкової іноземної валюти для цього", – наголосив Гелетій.

Він додав, що на динаміку курсу на початку осені також впливали традиційні сезонні фактори, які також тимчасові: це зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку агросектору.

"У безготівковому сегменті валютного ринку, у якому здійснюється найбільша частка валютних операцій, негативних тенденцій не спостерігається. Навпаки відбувається зростання пропозиції валюти з боку насамперед експортерів агропромислової продукції, зокрема завдяки роботі "зернового коридору", – зазначив заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, курс гривні на готівковому ринку минулого тижня впритул підійшов до рівня 42 грн/$1, тоді як Нацбанк із 21 липня утримує офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$1. Після новин про мобілізацію в Росії цього тижня він наблизився до 43 грн/$1, а в окремі дні долар продавали дорожче за цей рівень.