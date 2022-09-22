Економіка

18:40 22.09.2022

НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

2 хв читати
НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

Поточні коливання на валютному ринку пов'язані насамперед із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою окремих гравців валютного ринку на тлі оголошення мобілізації в РФ, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Ми вже неодноразово, зокрема під час повномасштабної війни, проходили такі ситуативні сплески, й завжди за підсумком курс у готівковому сегменті валютного ринку повертався до рівноважного рівня. Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті ринку може послаблюватися, і зміцнюватися", – зазначив він.

Основною причиною курсових коливань у готівковому сегменті валютного ринку до новин про мобілізацію в Росії Гелетій назвав тимчасову нестачу готівкової валюти в касах окремих банків.

Він нагадав, що для вирішення цієї проблеми Нацбанк здійснює операції з підкріплення кас системно важливих банків готівкою, зокрема на початку цього тижня здійснив дві операції з обміну готівкової валюти: одну з доларами США, другу з євро, а раніше ще три таких операцій.

За словами заступника голови НБУ, постачання готівкової валюти до різних міст країни та до різних відділень потребує часу, але врешті-решт це допоможе стабілізувати ситуацію з готівковою валютною ліквідністю банків.

"Ми готові і надалі підкріплювати каси банків готівковою валютою для остаточного вирішення цієї проблеми. Національний банк має достатні обсяги готівкової іноземної валюти для цього", – наголосив Гелетій.

Він додав, що на динаміку курсу на початку осені також впливали традиційні сезонні фактори, які також тимчасові: це зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку агросектору.

"У безготівковому сегменті валютного ринку, у якому здійснюється найбільша частка валютних операцій, негативних тенденцій не спостерігається. Навпаки відбувається зростання пропозиції валюти з боку насамперед експортерів агропромислової продукції, зокрема завдяки роботі "зернового коридору", – зазначив заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, курс гривні на готівковому ринку минулого тижня впритул підійшов до рівня 42 грн/$1, тоді як Нацбанк із 21 липня утримує офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$1. Після новин про мобілізацію в Росії цього тижня він наблизився до 43 грн/$1, а в окремі дні долар продавали дорожче за цей рівень.

Теги: #валюта #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 19.09.2022
Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

21:29 16.09.2022
Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

19:57 15.09.2022
Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

19:21 12.09.2022
Нацбанк здійснив другий обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR72 млн

Нацбанк здійснив другий обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR72 млн

14:15 08.09.2022
Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

14:10 08.09.2022
НБУ заявляє про очікувані $12 млрд зовнішньої фіндопомоги до кінця 2022 року і невизначені перспективи неемісійного фінансування держбюджету-2023

НБУ заявляє про очікувані $12 млрд зовнішньої фіндопомоги до кінця 2022 року і невизначені перспективи неемісійного фінансування держбюджету-2023

14:05 08.09.2022
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

21:53 07.09.2022
Нацбанк провів дебютний обмін безготівкового долара на готівку на $100 млн

Нацбанк провів дебютний обмін безготівкового долара на готівку на $100 млн

21:51 06.09.2022
НБУ з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку

НБУ з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку

13:32 06.09.2022
НБУ: Реформування ринку ОСЦПВ під європейські стандарти - важливий крок із реалізації Плану відновлення України від наслідків війни

НБУ: Реформування ринку ОСЦПВ під європейські стандарти - важливий крок із реалізації Плану відновлення України від наслідків війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макогон планує оскаржити своє звільнення з посади голови ОГТСУ

"Нафтогаз" скоротив газовидобуток від початку війни на 2% на тлі 11-відсоткового зниження у приватних компаній – Вітренко

САП повідомила про підозру одному чинному та двом колишнім посадовим особам "Центренерго"

Наглядова рада "МГУ" затягує процес ліквідації компанії для збереження посад та зарплат – голова ОГТС України

Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

ОСТАННЄ

Майже 20% українських ритейлерів за час війни значно скоротили штат персоналу – дослідження

"Київміськбуд" має намір виконати зобов'язання щодо добудови об'єктів "Укрбуду" в повному обсязі

Туреччина має намір збільшити імпорт газу зі США - Ердоган

Майже 50 великих зарубіжних компаній, що залишили РФ, хочуть локалізувати виробництво в Казахстані - прем'єр

Макогон планує оскаржити своє звільнення з посади голови ОГТСУ

"Нафтогаз" скоротив газовидобуток від початку війни на 2% на тлі 11-відсоткового зниження у приватних компаній – Вітренко

Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль

Україна планує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення $24,5 млрд від США, $15 млрд від МВФ та $12 млрд від ЄС та інших – проєкт держбюджету

Мінфін представив у Верховній Раді проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом 20% ВВП

Байден оголосить про виділення майже $3 млрд для вирішення проблеми продовольчої безпеки у світі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА