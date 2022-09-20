Економіка

15:33 20.09.2022

Апеляційний суд скасував арешт двох готелів групи Financiere у Києві та Львові

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Апеляційний суд скасував арешт двох готелів групи Financiere у Києві та Львові

Львівський апеляційний суд рішенням від 12 вересня 2022 року скасував арешт майна готелів "Дністер" (Львів) та "Либідь" (Київ) та відмовив у клопотанні прокуратури, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі міжнародної групи компаній Financiere.

Згідно з повідомленням, підставою для ухваленого судом рішення стали відсутність доказів будь-якої належності чи зв'язків готелів із російськими громадянами чи компаніями, пов'язаними із РФ, та необ'єктивність слідства.

У постанові суду зазначається, що спроба накладення арешту обґрунтовувалася інформацією з інтернет-видань, яка не підтверджується жодними офіційними джерелами. Фактично ці матеріали - не що інше як припущення їхніх авторів, які не підтверджені прямими доказами, а тому не можуть використовуватися слідством та братися до уваги судом.

Також наголошується, що орган досудового розслідування, обґрунтовуючи своє клопотання, не надав достатніх та належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні. У свою чергу, слідчий не оцінив цих доказів з позиції їхньої достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення. Зазначені у клопотанні органу досудового розслідування підстави та мета арешту майна не відповідають дійсним обставинам справи.

Власником готелів є міжнародна група компаній Financiere. Акціонерами групи компаній Financiere є громадянин Латвійської Республіки Вілліс Дамбінс та громадянка Французької Республіки Наталія Селіванова. Суд взяв до уваги інформацію про те, що акціонери міжнародної групи компаній Financiere публічно беззастережно засуджують воєнну агресію Росії, розпочату ще 2014 року, порушуючи всі чинні принципи міжнародного права та цінності демократичного світу.

Як зазначає пресслужба, з 24 лютого 2022 року готелі, що належать групі компаній Financiere, адресно надають свої ресурси на потреби ЗСУ, сил територіальної оборони, тимчасово переміщених осіб, лікарень та медиків. Так, готель "Дністер" (Львів) направив на гуманітарні проєкти 4 295 401,96 грн, Premier Palace Hotel Kyiv (Київ) – 2 694 174 грн, "Либідь" (Київ) – 31 569 400 грн, Premier Hotel Odesa (Одеса) ) - 72 836,34 грн.

Повідомляється також, що готелі групи компаній Financiere не припиняли своєї роботи, оскільки не було жодних юридичних підстав для обмежень, які могли б вплинути на виконання зобов'язань перед їхніми гостями та партнерами.

Група Financiere володіє готелями "Дністер" (Львів), Premier Palace Hotel Kyiv (Київ), "Либідь" (Київ), "Славутич" (Київ), Premier Hotel Odesa (Одеса). До групи входять готельний холдинг Pumori Enterprises Investments LTD та ТОВ "Східноєвропейська готельна компанія", що є акціонерами українських готелів.

Теги: #суд #нерухомість

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