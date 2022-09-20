Економіка

11:26 20.09.2022

"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківщини

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"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківщини

"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківської області, зокрема у Дергачах, Катеринівці, Рогані, Водяному, Мурафі, Андріївці, Клугино-Башкирівці та Малинівці, повідомила пресслужба компанії.

"У місті Дергачі запрацювало вантажне відділення №130. Доступні усі послуги для видачі та отримання відправлень до 1000 кг щодня з 09:00 до 17:00. У Катеринівці по вул. Кооперативна, 1 відкрито поштове відділення до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00", – уточнюється у повідомленні.

У свою чергу у населених пунктах Рогань, Водяне, Мурафа, Андріївка, Клугино-Башкирівка та Малинівка працюють мобільні відділення, які дають змогу отримати або надіслати посилку до 30 кг.

У компанії зазначили, що оплатити послуги на місці можна через мобільний застосунок "Нової пошти", карткою через POS-термінал або надіслати посилку за рахунок отримувача, оскільки мобільне відділення не приймає готівку.

Поряд із відкриттям відділень компанія надає жителям деокупованих територій гуманітарну допомогу, зокрема привезла генератори та Starlink до місць, де поки що відсутня електроенергія та інтернет, а також доставила гуманітарну допомогу партнерів із "Біосфери" та IDS Ukraine жителям Малинівки, Клугино-Башкирівки та Андріївки.

"Окрім продуктів, які придбала "Нова пошта", у пакунок допомоги входять набори побутової хімії, засоби особистої гігієни, зокрема: дитячі підгузки, вологі серветки, засоби для дому", - зазначено у пресрелізі.

"Нова пошта" – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Окрім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було здійснено 388 млн транзакцій.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.

Теги: #нова_пошта #харківська_область

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