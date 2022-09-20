Економіка

10:13 20.09.2022

Шість суден із продовольством вирушили з портів України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю - ООН

2 хв читати
Шість суден із продовольством вирушили з портів України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю - ООН

З українських портів у понеділок вийшли шість суден із продовольством, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), повідомляє ООН.

"СКЦ повідомляє, що шість суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 212 580 тонн зерна та інших продуктів харчування у рамках чорноморської "зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Arcturus (69 080 тонн пшениці) і Gulmar (16,3 тис. тонн пшениці, 17 350 тонн кукурудзи та 8 350 тонн ячменю) прямують до Іспанії. Суховантажі Akson Sara (30,7 тис. тонн кукурудзи) та Fulmar S (4,4 тис. тонн соняшникового шроту та 3,4 тис. тонн ріпакового шроту) вирушили до Італії.

Крім цього, судно Tomahawk перевозить до Китаю 60 тис. тонн соняшникового шроту, а судно Esence доставить 3 тис. тонн пшениці до Туреччини.

"Станом на 19 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 3 886 995 тонн. Загалом на сьогодні було дозволено рух 365 суден - 196 на прибуття в українські порти та 169 - на вихід із них", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участі ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Теги: #зерно #оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 19.09.2022
Експорт агропродукції з України в рамках "зернової ініціативи" досяг 3,9 млн тонн

Експорт агропродукції з України в рамках "зернової ініціативи" досяг 3,9 млн тонн

14:39 18.09.2022
Експорт агропродукції з України в рамках "зернової ініціативи" досяг 3,7 млн тонн

Експорт агропродукції з України в рамках "зернової ініціативи" досяг 3,7 млн тонн

13:19 17.09.2022
Чергові 30 тисяч тонн української пшениці вирушили з порту Чорноморська "зерновим коридором"

Чергові 30 тисяч тонн української пшениці вирушили з порту Чорноморська "зерновим коридором"

16:58 16.09.2022
ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

10:45 16.09.2022
П'ять суден із продовольством вийдуть з українських портів у рамках стамбульської продуктової угоди - ООН

П'ять суден із продовольством вийдуть з українських портів у рамках стамбульської продуктової угоди - ООН

19:04 15.09.2022
ООН і Туреччина обговорюють питання експорту російського аміаку через Україну - Гутерреш

ООН і Туреччина обговорюють питання експорту російського аміаку через Україну - Гутерреш

12:39 15.09.2022
Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ

Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ

10:08 15.09.2022
Франція подала заяву про втручання у розгляд у справі щодо обвинувачення РФ за фактами вчинення геноциду українського народу у Міжнародному суді

Франція подала заяву про втручання у розгляд у справі щодо обвинувачення РФ за фактами вчинення геноциду українського народу у Міжнародному суді

07:56 15.09.2022
Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

18:17 14.09.2022
Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП повідомила про підозру одному чинному та двом колишнім посадовим особам "Центренерго"

Наглядова рада "МГУ" затягує процес ліквідації компанії для збереження посад та зарплат – голова ОГТС України

Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

Апеляційний суд в Україні постановив передати 40,19% акцій Полтавського ГЗК колишнім акціонерам - Ferrexpo

Лондонський арбітраж підтвердив законність bail-in євробондів ПриватБанку під час його націоналізації - банк

ОСТАННЄ

САП повідомила про підозру одному чинному та двом колишнім посадовим особам "Центренерго"

Наглядова рада "МГУ" затягує процес ліквідації компанії для збереження посад та зарплат – голова ОГТС України

Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

Науково-експертне управління ВР вважає, що деякі статті проєкту держбюджету-2023 допускають можливість управління держвидатками "в ручному режимі"

Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

Апеляційний суд в Україні постановив передати 40,19% акцій Полтавського ГЗК колишнім акціонерам - Ferrexpo

"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківщини

Лондонський арбітраж підтвердив законність bail-in євробондів ПриватБанку під час його націоналізації - банк

Shell відновила відвантаження ЗПГ з плавучого заводу Prelude після простою через страйк

ФРС підніме ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні 2023 року - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА