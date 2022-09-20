Шість суден із продовольством вирушили з портів України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю - ООН

З українських портів у понеділок вийшли шість суден із продовольством, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ), повідомляє ООН.

"СКЦ повідомляє, що шість суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 212 580 тонн зерна та інших продуктів харчування у рамках чорноморської "зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Arcturus (69 080 тонн пшениці) і Gulmar (16,3 тис. тонн пшениці, 17 350 тонн кукурудзи та 8 350 тонн ячменю) прямують до Іспанії. Суховантажі Akson Sara (30,7 тис. тонн кукурудзи) та Fulmar S (4,4 тис. тонн соняшникового шроту та 3,4 тис. тонн ріпакового шроту) вирушили до Італії.

Крім цього, судно Tomahawk перевозить до Китаю 60 тис. тонн соняшникового шроту, а судно Esence доставить 3 тис. тонн пшениці до Туреччини.

"Станом на 19 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 3 886 995 тонн. Загалом на сьогодні було дозволено рух 365 суден - 196 на прибуття в українські порти та 169 - на вихід із них", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участі ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".