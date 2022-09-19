Економіка

16:24 19.09.2022

"ДТЕК" за тиждень повернула світло для 76 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

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"ДТЕК" за тиждень повернула світло для 76 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

Енергетики "ДТЕК" з 12 до 18 вересня повернули світло 76 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріл у Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

"За минулий тиждень із 12 до 18 вересня фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, пошкоджених внаслідок бойових дій, для 76 тисяч сімей у 99 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей", – йдеться у документі.

Як зазначили в енергохолдингу, на Донеччині тривають інтенсивні повітряні атаки, внаслідок яких щодня руйнується інфраструктура міст і сіл.

Лише за минулий тиждень електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для понад 62 тис. мешканців області у 74 населених пунктах Бахмутського, Краматорського, Волноваського та Покровського районів.

"Щодня обстрілів зазнає також Дніпропетровщина. Найчастіше – Криворізький та Нікопольський райони", – поінформували у "ДТЕК Мережі".

Загалом за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 46 тис. сімей у 25 населених пунктах Дніпропетровської області.

"Енергетики оперативно розпочинають ремонти та роблять все можливе, щоб відновити електропостачання щойно отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - наголошується в пресрелізі.

На сьогодні без світла залишаються 94 населених пунктів у Донецькій області.

"ДТЕК Мережі" проводить бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств та 150 тис. підприємств.

До холдингу входять "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні ЕС", "ДТЕК Дніпровські ЕС", "ДТЕК Донецькі ЕС", "ДТЕК Одеські ЕС", "ДТЕК високовольтні ЕС" та "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля".

Теги: #електропостачання #дтек #донецька_область #дніпропетровська_область

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