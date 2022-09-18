Експорт агропродукції з України в рамках "зернової ініціативи" досяг 3,7 млн тонн

Вихід 10 суден із 169,3 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи заплановано у неділю, повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"На 10:00 ранку з портів Великої Одеси вийшли вісім суден, а ще два - чекають на свою чергу і сприятливі умови", - зазначило відомство у фейсбуці.

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже 3,7 млн тонн продовольства, а загальна кількість суден для країн Азії, Європи та Африки досягла 165.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участі ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".