Пенсіонери на деокупованих територіях, яким пенсія нараховується на картки, зможуть отримувати виплати готівкою

Кабінет Міністрів схвалив можливість для пенсіонерів на деокупованих територіях (ДОТ), яким пенсія нараховується на картки, отримувати виплати готівкою.

"Мешканці ДОТ, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки. Для цього необхідно подати до будь-якого органу місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні Пенсійного фонду України. Гроші доставлятиме "Укрпошта". Відповідні законодавчі зміни сьогодні ухвалив уряд на своєму засіданні", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з повідомленням, на деокупованих територіях України триває відновлення всіх систем життєзабезпечення, але поки що не всюди є електропостачання та зв'язок, не скрізь розпочали роботу банки та банкомати.

"Щоб жителі ДОТ - пенсіонери - змогли нарешті отримати нараховані державою кошти, і було впроваджено згадане законодавче нововведення", - йдеться у повідомленні.