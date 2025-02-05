Інтерфакс-Україна
Економіка
12:14 05.02.2025

Шмигаль: Ми впевнено рухаємося з виконанням держбюджету цього року

1 хв читати
Шмигаль: Ми впевнено рухаємося з виконанням держбюджету цього року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд впевнено рухається з виконанням державного бюджету 2025 року.

"Ми впевнено рухаємося з виконанням бюджету цього року. У січні вже Податкова перевиконала свій встановлений план. Там не значно, на десяті долі відсотка, але виконання плану відбулося, що для січня є добрим показником", - сказав Шмигаль на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в середу.

Прем'єр нагадав, що 1 березня в Україні пройде індексація пенсій на рівень інфляції згідно із законодавством.

"Всі виплати соціальні, пенсійні, бюджетні, тобто забезпечення зарплат всіх бюджетників в освіті , медицині повністю бюджетом забезпечені", - додав він.

Теги: #пенсії #держбюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 01.05.2025
Уряд скерував у держбюджет на дивіденди 30% прибутку "Нафтогазу" за 2024р., 50% - "Укргідроенерго" і 75% - ОГТСУ

Уряд скерував у держбюджет на дивіденди 30% прибутку "Нафтогазу" за 2024р., 50% - "Укргідроенерго" і 75% - ОГТСУ

16:58 08.04.2025
Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП – Мінфін

13:26 08.04.2025
Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2024

09:21 07.04.2025
За I кв.-2025 на місця спрямовано 39 млрд грн трансфертів з держбюджету - Шмигаль

За I кв.-2025 на місця спрямовано 39 млрд грн трансфертів з держбюджету - Шмигаль

12:21 25.03.2025
Середній розмір пенсії після індексації складає 6 345 грн - Шмигаль

Середній розмір пенсії після індексації складає 6 345 грн - Шмигаль

16:27 23.03.2025
Закупівлі ЗСУ з держбюджету в лютому зросли до 76 млрд грн, виплати військовим - до 91,8 млрд грн - Мінфін

Закупівлі ЗСУ з держбюджету в лютому зросли до 76 млрд грн, виплати військовим - до 91,8 млрд грн - Мінфін

18:03 20.03.2025
Держбюджет може недоотримати 1,1 млрд грн через мінімізацію рентних платежів за користування надрами - БЕБ

Держбюджет може недоотримати 1,1 млрд грн через мінімізацію рентних платежів за користування надрами - БЕБ

16:02 13.03.2025
Цьогоріч в "Артеку" за кошти держбюджету відпочинуть в 1,5 раза більше дітей

Цьогоріч в "Артеку" за кошти держбюджету відпочинуть в 1,5 раза більше дітей

19:25 05.03.2025
Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

18:28 25.02.2025
Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

ОСТАННЄ

Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

Dragon Capital прогнозує зростання ВВП України на 2,5% у разі продовження війни та 3,5-5,5% – за перемир’я

На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

Дефіцит кадрів відчувають 39% агрокомпаній

Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Мінсільгосп США очікує зростання експорту пшениці з України у 2025/26МР

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА