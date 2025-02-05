Шмигаль: Ми впевнено рухаємося з виконанням держбюджету цього року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд впевнено рухається з виконанням державного бюджету 2025 року.

"Ми впевнено рухаємося з виконанням бюджету цього року. У січні вже Податкова перевиконала свій встановлений план. Там не значно, на десяті долі відсотка, але виконання плану відбулося, що для січня є добрим показником", - сказав Шмигаль на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в середу.

Прем'єр нагадав, що 1 березня в Україні пройде індексація пенсій на рівень інфляції згідно із законодавством.

"Всі виплати соціальні, пенсійні, бюджетні, тобто забезпечення зарплат всіх бюджетників в освіті , медицині повністю бюджетом забезпечені", - додав він.