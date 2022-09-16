Економіка

16:31 16.09.2022

Фінальна концепція щодо управління конфіскованими російськими активами в Україні буде представлена через два місяці - Арахамія

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Фінальна концепція щодо управління конфіскованими російськими активами в Україні буде представлена через два місяці - Арахамія

Фінальна концепція того, як в Україні планують управляти конфіскованими російськими активами, буде представлена через два місяці, повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Щодо великих активів виробляється окремий механізм. Головний хедлайнер - Національне агентство боротьби з корупцією, вони найактивніші в санкційній політиці. Міжвідомча робоча група в Кабміні наразі розробляє календарний графік конфіскації активів. Пріоритет - російські державні активи, потім активи російських олігархів, потім середнього бізнесу. Фінальну концепцію мають представити за два місяці", - сказав він в інтерв'ю Forbes.

На його переконання, ці активи не мають перетворитися на пасиви на балансі держави - для цього ними потрібно займатися, а не "заарештувати рахунки та повісити замок".

"Якщо просто заарештовувати компанії та заморожувати роботу, то вони втрачають інвестиційну привабливість. Наразі є ідея передавати частину російських активів до Фонду державного майна для управління та подальшої приватизації. АРМА залишиться як юридичний інструмент для передачі цих активів. Традиційні конкурси з пошуку управителя, які проводить АРМА, є малоефективними і, як бачите, ними рідко хто задоволений", - пояснив Арахамія.

Другим варіантом, за словами парламентаря, може бути продаж конфіскованих активів інвесторам. "Але тут є багато юридичних нюансів, оскільки власники можуть подати до європейських судів і у разі виграшу вимагати компенсацію. Наразі ми шукаємо рішення, як можна мінімізувати ці ризики", - уточнив він.

Арахамія наголосив, що загалом стратегія щодо таких активів полягає в тому, щоб забезпечити роботу компанії без участі та впливу росіян, "щоб актив не девальвував, розробити механізм із мінімальними ризиками щодо конфіскації і потім продати".

Теги: #арахамія #активи_рф

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