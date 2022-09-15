ООН і Туреччина обговорюють питання експорту російського аміаку через Україну - Гутерреш

ООН і Туреччина проводять переговори щодо можливості експорту російського аміаку трубопроводом через Україну, заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Чорноморську зернову ініціативу виявилося можливим реалізувати завдяки посередництву секретаріату ООН та Туреччини, я і президент Ердоган особисто стежимо за тим, щоб вона продовжувала працювати, і щоб згодом її продовжили. Й зараз ми обговорюємо можливість експорту російського аміаку тими самими каналами, через трубопровід, який перетинає Україну", - сказав Гутерреш в інтерв'ю "Анадолу", опублікованому в четвер.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.