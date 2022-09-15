Економіка

14:18 15.09.2022

Споживання м'яса в Україні залишилося на довоєнному рівні – Мінагрополітики

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Споживання м'яса в Україні залишилося на довоєнному рівні – Мінагрополітики

Споживання м'яса в Україні в умовах повномасштабного російського вторгнення залишилося на зіставному з довоєнними показниками рівні 52 кг м'яса на людину на рік, проте спостерігається переорієнтація попиту на дешевші його види.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у четвер, на сьогодні половина з близько 2 млн тонн загального фонду споживання м'яса становить свійська птиця, на свинину припадає 37%, яловичину – 13%.

"На сьогоднішній день фонд споживання м'яса та м'ясопродуктів у повному обсязі забезпечує потреби внутрішнього ринку та має можливості забезпечувати експортний попит. Це переважно за рахунок м'яса птиці", - цитує відомство свого начальника управління тваринництва та племінної справи Олену Дадус.

Також відбулися зміни у структурі тваринництва – якщо раніше майже половина поголів'я тварин утримувалася на сільгосппідприємствах, то зараз реалізація ними худоби та птиці на забій зросла до 68%.

За даними Мінагрополітики, в умовах агресії РФ м'ясопереробні підприємства переорієнтуються, збільшуючи виробництво готової продукції з м'яса птиці, зокрема м'ясних консервів.

Крім того, з початком війни в України вперше з'явилося позитивне експортне сальдо торгівлі м'ясними продуктами, тобто в грошах експортовано продукцію на більшу вартість, ніж імпортовано.

Як повідомлялося, станом на травень 2022 року активи у тваринницькій галузі України з початку воєнного вторгнення Росії скоротилися на 10-15%. Це сталося переважно за рахунок втрати контролю над виробничими потужностями на тимчасово окупованих територіях та у зонах активних бойових дій з військами агресора.

За даними Держстату, реалізація в Україні м'яса на забій (у живій вазі) у 2021 році знизилася на 2,4% порівняно з 2020 роком – до 3,38 млн тонн, виробництво молока – на 5,9%, до 8,72 млн тонн, яєць – на 13%, до 14,1 млрд шт. Після російського вторгнення відомство припинило публікувати таку інформацію.

Теги: #мясо #рівень #споживання

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