Україна отримала перші EUR500 млн із пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ

Україна отримала перші виплати у розмірі EUR500 млн негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб у рамках другого пакету Екстрених заходів солідарності від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на загальну суму EUR1,59 млрд.

"Перші виплати у розмірі EUR500 млн допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів та залізничної інфраструктури", - наголошується у повідомленні банку у четвер.

Згідно з ним, кошти слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця". Ремонт залізничного сполучення, доріг та мостів допоможе країні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна, а оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, ці важливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню сполучення з ЄС.

ЄІБ нагадує, що перший пакет екстреної підтримки у розмірі EUR668 млн був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної та неспровокованої війни Росії проти України.

Другий пакет підтримки у розмірі EUR1,59 млрд, підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків: негайна підтримка на загальну суму EUR1,05 млрд, із яких EUR0,5 млрд було перераховано 14 вересня, а подальші виплати заплановані на найближчі дні, а також відновлення проєктів, що фінансуються ЄІБ в Україні, на загальну суму EUR540 млн у міру їх виконання.

"Цей екстрений пакет було підготовлено спільно з Європейською комісією, щоб допомогти Україні задовольнити її невідкладні фінансові потреби - від ремонту інфраструктурних мереж до надання базових послуг населенню. Ми тісно співпрацюємо з урядом України, щоб гарантувати, що країна може надалі виконувати та відновлювати свої найважливіші функції перед лицем таких величезних викликів та страждань", - наведено у релізі слова президента ЄІБ Вернера Хоєра.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував ЄС та ЄІБ за солідарність із Україною.