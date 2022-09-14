Економіка

09:46 14.09.2022

Проєкт держбюджету-2023 передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів

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Проєкт держбюджету-2023 передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів

 Проєкт державного бюджету на 2023 рік передбачає 175,7 млрд грн - на охорону здоров'я, 155 млрд грн – на освіту, 6,8 млрд грн – на підтримку ветеранів.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства фінансів, проєкт держбюджету на 2023 рік передбачає 175,7 млрд грн - на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту, 835 млрд грн - на пенсійне забезпечення та соціальний захист, 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів, 19 млрд грн - на Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, 16 млрд грн - на Фонд розвитку підприємництва, 1,4 млрд грн - на надання грантів бізнесу.

Як повідомлялося, уряд України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік із доходами 1,279 трлн грн і видатками 2,573 трлн грн.

Майже 50% усього держбюджету на 2023 рік буде спрямовано на сектор безпеки та оборони (1,136 трлн грн).

Теги: #проект #держбюджет

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