Економіка

20:35 13.09.2022

Майже 50% держбюджету-2023 буде направлено на сектор безпеки та оборони

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Майже 50% держбюджету-2023 буде направлено на сектор безпеки та оборони

Майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні головне питання на засіданні уряду – ухвалення проєкту бюджету на 2023 рік. У ньому один головний пріоритет – оборона та безпека нашої країни. 1,136 трлн грн, або майже 50% всього бюджету буде направлено саме для сектору безпеки та оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти та закупівлі техніки та зброї та багато інших важливих для оборони речей", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що якщо порівняти з проєктом бюджету, який уряд подавав минулого року, витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази.

"Другий пріоритет – соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту - це ще 35% усіх видатків у проєкті бюджету. Це понад 800 млрд грн. Важливо, що уряд збільшуватиме допомогу адресно саме тим, хто цього більше потребує, зокрема ми передбачаємо збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень", - заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок – на соціальні виплати, медицину та освіту.

"Усі інші витрати скорочуватимуться. Головна стаття економії – це зменшення витрат на органи державної влади. Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур, витрати на утримання органів державної влади будуть скорочені на 11,6 млрд гривень порівняно із 2022 роком", - заявив він.

За словами прем'єра, в рамках бюджету 2023 року влада також створює бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн.

"Там плануємо акумулювати конфісковані кошти росії та росіян, а також міжнародну допомогу у швидкому відновленні. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію видатків для місцевих бюджетів у зв'язку з війною у розмірі 24 млрд грн", - повідомив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що з огляду на такі пріоритети та обмеженість ресурсів, Кабмін просить народних депутатів відповідально підійти до питання ухвалення бюджету.

"Розуміємо, що будуть спроби збільшити витрати. Але, як я вже зазначав, війна – це дорого, і Україна зараз не може дозволити собі багатьох позитивних, але популістських ініціатив", – підсумував він.

 

 

Теги: #бюджет #шмигаль

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