Зеленський обговорив із директором МВФ співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України", - написав він у твіттері.