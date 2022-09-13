Економіка

17:17 13.09.2022

Зеленський обговорив із директором МВФ співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України

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Зеленський обговорив із директором МВФ співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України", - написав він у твіттері.

 

Теги: #мвф #зеленський #георгієва

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