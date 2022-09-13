Економіка

13:11 13.09.2022

Можливе припинення транзиту російського газу не зірве опалювальний сезон, головні ризики – воєнні – голова правління "Нафтогазу"

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Можливе припинення транзиту російського газу не зірве опалювальний сезон, головні ризики – воєнні – голова правління "Нафтогазу"

Україна давно не купує російський газ, а газотранспортна система країни може працювати без його транзиту, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах 17-ї щорічної зустрічі YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці минулого тижня в Києві.

"Президент прямо каже, що головні ризики – це воєнні ризики. Якщо будуть погіршення на певних ділянках фронту, то, за нашим досвідом, ми нічим не можемо допомогти. Люди мають бути готові до всього, до того, щоб, доки місяць-два тривають бої, вони могли пережити навіть без опалення", – сказав Вітренко.

За його словами, наразі в компанії залишилося 1600 абонентів у Донецькій області, тоді як їх було 300 тисяч. "Коли такі активні бойові дії, ми не можемо це робити (ремонти та подачу газу)", - констатував голова "Нафтогазу".

Він додав, що є також ризики спрямованих обстрілів російськими агресорами об'єктів енергетичної інфраструктури (розмова відбулася напередодні удару по таких об'єктах у Харківській обл. – ІФ-У).

"У нас багато ситуацій: в Охтирці в перші дні війни спеціально бомбардували теплокомуненерго, і населення залишилося без опалення. Сєвєродонецька ТЕЦ - схожа ситуація, Маріуполь... - багато випадків, коли вони спеціально це робили. Люди мають готуватися, що найважливіші - воєнні ризики", – зазначив Вітренко.

За його словами, важливим є також фінансове питання, тому що ціни на імпортний газ дуже високі.

"Нафтогаз" зможе імпортувати якісь обсяги газу, якщо вони потрібні, але ціна (імпортного) газу - $2-2,5 тис. (за 1000 куб. м), а продаємо менше ніж $200 і ще не отримуємо коштів у повному обсязі", – пояснив голова правління НАК.

Він нагадав, що кошти мають надійти до спецфонду уряду, а звідти – "Нафтогазу" для покриття цього механізму непрямих субсидій.

"Через спецфонд мова має не про кредити йти, кредити треба повертати. Коли "Нафтогаз" імпортує газ по $2000 (за тисячу кубометрів), а продає по $200, то це не питання кредиту. Питання в тому, щоб уряд компенсував різницю між $2000 і $200", – наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив на YES, що 90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи.

Це буде важкий етап – ми маємо пережити цю зиму. Це найскладніша зима, яка буде в усьому світі. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри в перемогу, випробуванням для нашої витримки та єдності, для нашої здатності захистити себе, свободу та фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі. Росія робить усе, щоб за ці 90 днів зламати опір України, Європи та світу", - сказав глава держави.

Він закликав усі органи влади максимально підготуватись до опалювального сезону, зокрема до припинення Росією транзиту газу через Україну.

Міністр енергетики Герман Галущенко на YES зазначив, що наявних запасів енергоресурсів та потужностей Україні достатньо для проходження опалювального сезону без блекауту.

"№1 ризик – воєнні атаки: ракетні атаки на конкретні потужності генерації", – наголосив глава Міненерго. За його словами, це питання обговорюють зі Збройними силами, і буде докладено всіх зусиль для захисту потужностей генерації.

Теги: #газ #нафтогаз #вітренко

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