Економіка

12:15 10.09.2022

Пентагон виділив понад $1 млрд на виробництво зброї для поповнення запасів, що скоротилися за рахунок постачання Україні

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Пентагон виділив понад $1 млрд на виробництво зброї для поповнення запасів, що скоротилися за рахунок постачання Україні

Міністерство оборони США уклало контракти з низкою виробників озброєнь на $1,2 млрд, щоб поповнити запаси зброї та спорядження, вилученого в американських військових частин для відправлення в Україну, повідомив Пентагон.

У ньому наголошується, що частину наданої допомоги було придбано за контрактами у виробників, проте значну частину зброї вартістю близько $12,5 млрд було надано в рамках президентських повноважень. Зокрема, протитанкові системи Javelin, ПЗРК Stinger та РСЗВ HIMARS, безпілотні літальні апарати Switchblade "вилучено безпосередньо з наявного військового інвентарю США".

"Оскільки ми працюємо з промисловістю над прискоренням виробництва для поповнення запасів, так і прямих закупівель у рамках ініціативи сприяння безпеці України, ми використовуємо низку інструментів, щоб прискорити фінансування та укладання контрактів", - наводить пресслужба Пентагону слова заступника міністра оборони із закупівель та забезпечення Білла Лапланта.

За його словами, для поповнення внутрішніх запасів уже укладено контракти на суму близько $1,2 млрд. Фінансування піде на виробництво Javelin, Stinger та HIMARS.

Чиновник зазначив, що наразі Пентагон працює над укладанням контрактів ще на $1,2 млрд на обладнання, обіцяне Україні, зокрема на 155-мм артилерійські снаряди, безпілотні літальні апарати Switchblade, радіолокаційні системи й тактичні транспортні засоби.

Теги: #пентагон #зброя

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