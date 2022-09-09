Економіка

17:22 09.09.2022

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у EUR5 млрд

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Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у EUR5 млрд

Рада ЄС прийняла рішення схвалити пропозицію Європейської комісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі EUR5 млрд з EUR8 млрд, що залишилися, повідомляє сайт Міністерства фінансів Чехії, що головує в ЄС.

"Після липневої домовленості про надання EUR1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі EUR5 млрд", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи рішення, міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі EUR5 млрд піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні, такій як офіси, школи чи лікарні".

За його словами, на наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань він "наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро, для чого ми також маємо домовитися про поділ цієї суми на кредити і гранти".

Раніше про те, що другий транш становитиме EUR5 млрд, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує додатково EUR5 млрд макрофінансової допомоги для країни", - написала вона у середу на своїй сторінці у "твіттері".

Як відомо, Європейська комісія вже виплатила Україні EUR1 млрд макрофінансової допомоги, загальна сума якої становить EUR9 млрд.

Теги: #україна #макрофіндопомога #рада_єс

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