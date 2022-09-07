Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля

Кабінет Міністрів на засіданні в середу повністю заборонив експорт українського вугілля, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження", - написав Мельничук.

Раніше Кабінет Міністрів постановою від 10 червня 2022 року №666 вніс аналогічні зміни до постанови від 29 грудня 2021 року №1424, встановивши нульові квоти та заборонивши тим самим експорт природного газу, мазуту, а також вугілля кам'яного, антрациту, брикетів, окатишів аналогічних видів твердого палива, отриманих із кам'яного вугілля, крім коксівного вугілля.

За даними Державної митної служби, експорт Україною вугілля з початку 2022 року становив 450,6 тис. тонн на $145,917 млн, зокрема у Словаччину - на $93,349 млн, Польщу - на $34,084 млн, Угорщину - на $15,919 млн, інші країни - на $2,565 млн.

У січні-липні-2021 експорт становив 0,2 тис. тонн на $0,025 млн.