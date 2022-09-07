Валютні резерви Китаю в серпні впали на $49 млрд, сильніше за прогноз

Валютні резерви Китаю, найбільші у світі, у серпні зменшилися на $49 млрд (на 1,6%) порівняно з попереднім місяцем і становили $3,055 трлн, свідчать дані Державного управління валютного контролю країни.

Експерти, за даними Trading Economics, у середньому прогнозували менш суттєве скорочення - до $3,079 трлн з липневого рівня $3,104 трлн.

Зниження валютних резервів обумовлено зміцненням долара США щодо основних світових валют, а також зниженням вартості глобальних фінансових активів, зазначають у Державному управлінні валютного контролю (SAFE) КНР.

"Тиск на світову економіку посилюється, і глобальні фінансові ринки вагаються", - заявила заступник голови SAFE Ван Чуньїн.

Долар подорожчав на 2,7% щодо кошика основних світових валют у серпні. Юань подешевшав на 2,2% у парі із доларом.

Запаси золота в КНР у серпні залишилися на рівні 62,64 млн унцій. У вартісному вираженні вони зменшилися до $107,49 млрд порівняно з $109,84 млрд на кінець попереднього місяця.