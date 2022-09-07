ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate від клієнтів monobank

Перші 20 ударних дронів, на які українці зібрали 64 млн грн менше, ніж за тиждень, вже на фронті повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у "телеграм-каналі" у середу.

"Передали 20 ударних дронів Warmate на фронт. Це сучасні технології, що стоять на озброєнні в НАТО. Warmate - ефективні та потужні безпілотники. Їх придбали завдяки пожертвуванням небайдужих українців з ініціативи monobank", - написав глава Мінцифри.

Він зазначив, що закуплені для українських захисників безпілотники Warmate використовують країни-члени НАТО, вони можуть виявити та вразити легку броньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ЕР (радіоелектронної розвідки). Для удару автопілота надаються дані з точками цілей на карті.

У свою чергу, співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що прибув перший ударний безпілотний комплекс Warmate. За його словами, ще 20 дронів-камікадзе на підході.

У рамках збору monobank також провів розіграш написів на дронах серед усіх, хто пожертвував від 999 грн. Українці здебільшого залишали написи "За Маріуполь та за Бучу!", "Квиток на концерт Кобзона".