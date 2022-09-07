Економіка

12:00 07.09.2022

ВР призначила Умєрова головою Фонду держмайна

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ВР призначила Умєрова головою Фонду держмайна

Верховна Рада призначила народного депутата Рустема Умєрова на посаду керівника Фонду державного майна (ФДМ).

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8005 у цілому підтримали 282 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

"Парламент призначив головою Фонду державного майна нашого колегу від "Голосу" Рустема Умєрова. За – 282 (голоси – ІФ-У). Проти – 0", – написав він.

Як зазначив парламентар, за фракціями результати голосування за кандидатуру Умєрова розподілилися так: "Слуга народу" – 198 голосів, "Європейська солідарність" – 2 голоси, "Батьківщина" – 1 голос, група "Платформа за життя та мир" – 17, група "За майбутнє" – 9, "Голос" – 13, "Довіра" – 16, група "Відновлення України" – 14 та позафракційні депутати віддали 12 голосів.

Як повідомлялося, комітет ВР з питань економічної політики 7 вересня підтримав кандидатуру Умєрова на посаду голови ФДМ.

Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор та меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу.

У 2019 році був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Голос" (18-й номер у списку як безпартійний) та став членом однойменної фракції.

В українському парламенті обіймав посаду секретаря комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин, а також був заступником члена Постійної делегації у Раді Європи та співголовою депутатського міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розроблення державної стратегії деокупації Криму та Севастополя при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

 

Теги: #фдм #кадри #умєров

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