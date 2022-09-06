Український drogerie-ритейлер EVA оцінив у 360 млн грн матеріальні втрати через війну

Український drogerie-ритейлер EVA оцінив у 360 млн грн матеріальні втрати внаслідок війни, повідомила СЕО мережі Ольга Шевченко в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Найболючіше - ми втратили трьох наших людей: двоє загинули на фронті, один співробітник внаслідок бомбардування торговельного центру у Кременчуці. Звісно, є й матеріальні втрати - 300 млн грн за товар, близько 60 млн за обладнання", - повідомила Шевченко.

Вона також відзначила скорочення мережі: нині не працює 179 магазинів із 1100, які працювали до початку війни.

"Більшість непрацюючих магазинів розміщені на окупованій території та в зоні бойових дій. На звільнених територіях ми намагаємося якнайшвидше відновлювати роботу. Зокрема, у столичній області та північних регіонах відновили майже всі наші магазини", - повідомила Шевченко.

Вона наголосила, що компанія не відмовляється від планів розвитку.

"Ми не зможемо відкрити 90 магазинів, як минулого року. Але продовжуємо працювати, підписуємо нові договори. Поки що відкрито 11 нових, орієнтовно стільки ж магазинів відкриємо ще до кінця року. Наразі ми підходимо до вибору локації особливо ретельно, намагаємося вибирати найкращі локації з точки зору споживача і, звісно, на першому місті стоять питання безпеки", - наголосила Шевченко.

Drogerie-ритейлер EVA сконцентрований на розвитку основного формату, середня площа магазинів 150-160 кв. м. Що стосується нового формату магазинів EVA beauty lab для торговельних центрів, який почали розвивати у 2019 році, то він поки що поставлений на паузу, повідомила СЕО.

"У нас їх було чотири, під час війни три закрилися. Вже відновили роботу EVA beauty lab у Чернігові, у столиці (ТРЦ Retroville). Поки що не відновили у Харкові (ТРЦ "Французький бульвар"), але сподіваємося відкрити його знову до кінця року. Ми прагнемо розвивати формат EVA beauty lab, але на цей рік пропозицій немає", - розповіла вона.

ТОВ "РУШ", яке керує мережею EVA, засноване у 2002 році. Має 51 власну торговельну марку, представлену товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами.

Станом на 23 лютого 2022 року налічувалося 1119 магазинів EVA в Україні. За даними на початок вересня, 179 торговельних точок не працюють.

Компанія Nometros Investments Ltd. (Кіпр) придбала 100% ТОВ "РУШ" у 2008 році. За даними ресурсу Opendatabot, кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак та Валерій Кіптик (по 50%).