"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання для 83 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

Фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" з 29 серпня до 4 вересня відновили роботу електромереж, пошкоджених унаслідок бойових дій, для 83 тисяч сімей у 154 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, зокрема, за минулий тиждень електромонтери "ДТЕК" відновили електропостачання для понад 68 тис. мешканців області у 104 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів Донецької області.

"Інтенсивні ворожі обстріли ведуться майже по всій території Донецької області. Щодня артилерійські, ракетні та авіаційні удари призводять до руйнувань енергетичної інфраструктури області та відключення електроенергії. Через регулярність обстрілів до значної частини будинків світло доводиться повертати майже щодня", - йдеться в документі.

Також майже щодня обстрілів зазнає Дніпропетровська область, найчастіше – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Загалом за тиждень енергетики відновили електропостачання для майже 16 тис. сімей у 50 населених пунктах регіону, поінформували у "ДТЕК Мережі".

Станом на ранок 5 вересня без світла залишалися 92 населені пункти на Донеччині.

"Фахівці "ДТЕК Донецькі" електромережі обов'язково відновлять постачання електроенергії до будинків усіх мешканців області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України", - наголосили у компанії.

"ДТЕК Мережі" веде бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств та 150 тис. підприємств.

До холдингу входять "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні ЕС", "ДТЕК Дніпровські ЕС", "ДТЕК Донецькі ЕС", "ДТЕК Одеські ЕС", "ДТЕК високовольтні ЕС" та "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля".